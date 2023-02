Quanti appuntamenti dedicati alla "Notte dei Racconti"

Torna la Notte dei Racconti, a Reggio e nei vari Comuni della provincia, con eventi dedicati al ricordo di Loris Malaguzzi. Il tema di quest’anno è "Le fiabe sono vere" e i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di colore blu.

Allo Spazio culturale Orologio di via Massenet a Reggio stasera alle 21 narrazioni ispirate a Italo Calvino sul tema "Le fiabe sono fatte di persone", con ingresso gratuito. Alla biblioteca Panizzi nel pomeriggio i bambini sono invitati a portare i propri pupazzi per trascorrere con loro la "Notte di racconti". Alle 20,30 letture alla biblioteca Santa Croce e alle 21 racconti in musica alla biblioteca San Pellegrino-Gerra con Chiara Marinoni e Paolo Bruini.

Nelle scuole d’infanzia e primarie a Scandiano e frazioni, a orari differenti dalle 17 in poi, sono in programma vari eventi tra racconti, letture e fiabe. Quindici punti di lettura nelle scuole del paese e in biblioteca, 48 genitori volontari lettori, oltre 700 bambini coinvolti stasera tra biblioteca e scuole a Castelnovo di Sotto. A Boretto dalle 21 eventi alla scuola di musica di via IV Novembre, con il finale affidati a degustazione di tisana e biscotti.

Ad Albinea letture e animazioni nelle scuole d’infanzia e alla scuola elementare.

Oggi alle 18,30 nelle scuole d’infanzia a Cavriago letture e racconti per bambini da 0 a 6 anni.