Quanti derby per la Reggiana

Ufficializzati i raggruppamenti del prossimo campionato di C e per la Reggiana Nuoto si registra immediatamente una novità. I granata, che l’anno scorso avevano giocato nel girone organizzato dal Comitato del Veneto, incontreranno avversarie emiliane, romagnole e toscane. Numerosi i derby, da quello "classico" col Parma, oltre a quelli con Coopernuoto, Modena, President Bologna, Ravenna e Persicetana: con quest’ultima è in programma l’esordio, in via Melato, il prossimo 18 gennaio; varcando in direzione Sud l’Appennino, invece, le avversarie saranno Azzurra Prato, Pallanuoto Mugello e Torre NP Pontassieve. La regular season (entro il 1/6/26) prevede partite di andata e ritorno. Accedono ai playoff le prime 2 squadre classificate nei rispettivi gironi, mentre retrocedono le ultime 2.