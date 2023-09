Quanti eventi al Mauriziano. Musica live al Villaggio Stranieri

Ultimi appuntamenti della rassegna Restate, con il Mauriziano che stasera dalle 19,30 propone il finale dei "Giovedì al Mau", aperitivi accompagnati da eventi artistici, tra musica e teatro, negli spazi di via Pasteur, in città.

Volge al termine anche la rassegna di musica live al centro sociale del Villaggio Stranieri, in via don Sturzo, con un evento in programma previsto stasera alle 21, preceduto dalle 19 da gnocco fritto e aperitivi. Per informazioni e prenotazioni: tel. 349-6758370.

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, viene proposto "Cannibal Holocaust", un film cinico e feroce per la regia di Ruggero Deodato, girato nel 1980 in Italia. Quattro giovani telereporter americani, con una salda esperienza di lavoro nelle zone di guerra, si avventurano nella remota foresta dell’Amazzonia, per girare un documentario sulle tribù indigene che vivono lontane anni luce dalla civiltà.

Alle 17,30 al parco del tasso, in via Adua a Reggio, nell’ambito della Settimana della salute mentale, viene presentato il progetto "In-quiete", ovvero l’arte terapia in biblioteca, con l’intervento di Maria Agnese Menozzi e Silvia Rossini. Ingresso libero.