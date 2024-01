Quanti eventi aspettando la Befana

Letture, giochi e golose sorprese nelle biblioteche cittadine per attendere insieme l’arrivo della Befana. Si comincia oggi alle 10 alla biblioteca Santa Croce con letture sull’Epifania, alle 15 alla biblioteca Ospizio si gioca a tombola in collaborazione con il doposcuola "Il Portico", alle 16,30 tappa alla biblioteca Rosta Nova con letture varie, mentre alle 16,45 appuntamento alla biblioteca San Pellegrino con "Storie di befane, di calze e di strenne" con Caterina Zerlotti, con golose sorprese offerte dalle nonne Auser Gruppo Filo’s. Per informazioni: www.bibliotecapanizzi.it