Quanti eventi con "Pieve in rosa". Museo all’aperto, danza, foto e pittori Domani a Pieve di Guastalla si svolge "Pieve in Rosa", un evento a favore della ricerca contro i tumori femminili. Attività di raccolta rifiuti, dj set, museo all'aperto, sfilata di moda, esibizioni di danza e stand di ristorazione. Un'occasione per sostenere le associazioni del volontariato locale.