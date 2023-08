"Quanti migranti ospitati a Guastalla? Dite ai cittadini"

Quanti sono i migranti ospitati sul territorio di Guastalla? Che tipo di accordo esiste con la cooperativa "Dimora d’Abramo" che si occupa della loro accoglienza? Lo chiedono i consiglieri comunali del gruppo Avanti – Francesco Benaglia e Gianluca Soliani (foto) – in merito alle decine di migranti collocati da tempo sul territorio.

"Non siamo in generale contrari ad iniziative del genere – dicono i due consiglieri –, ma riteniamo opportuno che ci sia un’adeguata informazione". "Esiste una convenzione?", chiedono Benaglia e Soliani. E ancora: "Quando è stato stipulato l’eventuale accordo e quali sono i termini? Quante sono le persone alloggiate a Guastalla? In quali locali sono alloggiati? Svolgono attività lavorative? Quale livello di integrazione è stato raggiunto tra le persone in questione e la comunità guastallese?".

Anni fa erano stati organizzati incontri per illustrare le fasi del progetto ed evitare inutili timori. Ma della situazione non risultano esserci più stati aggiornamenti formali. Che ora sono richiesti dai consiglieri del gruppo Avanti.

a.le.