Quaranta anni di volontariato a Castelnovo Sotto: Marabù Celebration

I 40 anni di vita della Pubblica assistenza si festeggiano la musica del Marabù. Una doppia serata celebrativa con il Marabù Celebration nell’ambito della festa del volontariato dell’associazione di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Si svolge venerdì 1 e sabato 2 settembre in piazza Prampolini, in centro a Castelnovo Sotto con ’Notti magiche’ e ’Marabù 80’. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 9993204. Per l’occasione sono state emanate alcune norme di sicurezza urbana: è vietato usare e introdurre nell’area della festa bottiglie di vetro e lattine, ad eccezione dell’area ristoro di piazzale Posta, dalle 18 all’1. Inoltre, dovrà essere rispettato il valore di 108 decibel massimo per quanto riguarda l’acustica durante tutta l’iniziativa, trattandosi di un’area inserita nel centro urbano con numerose abitazioni.