Quaranta giovani sul palcoscenico

Al teatro di Casalgrande stasera alle 21 va in scena "Dai Manzoni, sposali!", produzione del gruppo teatrale giovanile ArCaTe, nato all’interno dell’unità pastorale di Arceto e Cacciola a seguito del lavoro decennale di TeatrOratorio. Lo spettacolo invita a un viaggio che dai nostri tempi ci porta su "quel ramo del lago di Como" che pare tanto lontano nel tempo, ma è invece così attuale per valori, emozioni e sentimenti. Sul palco una quarantina di giovani tra i 15 e i 30 anni, supportati da un gruppo di adulti per la parte tecnica, le scenografie e i costumi. La serata è a favore dei giovani dell’unità pastorale "Madonna della neve" e di ArCaTe che andranno alla "GMG" di Lisbona, la prossima estate.