Quarantadue panchine rimesse a nuovo con materiali di riciclo

Nel comune di Albinea sono state rinnovate 42 panchine in piazza e nei parchi con schienali e sedute in plastica riciclata. Quelle sostituite sono 13 in centro, 6 al parco di via Moro, 10 al parco di via Papa Giovanni, 11 al parchetto di Borzano, 2 nell’area verde di via di Vittorio e altre nei prossimi giorni. "Sappiamo quanto sia importante curare l’esistente ed è per questo che abbiamo deciso di ristrutturare un numero così alto di panchine rovinate – dice il vicesindaco Daniele Menozzi –. L’abbiamo fatto utilizzando un materiale riciclato e molto resistente". Il materiale dei nuovi schienali e sedute è plastica riciclata hanit. E’ resistente all’acqua, atossico e rispettoso dell’ambiente in termini di vita media senza manutenzione. Accanto alla durabilità nel tempo e alla mancanza di schegge, ci sono pure l’assenza di conducibilità, l’impermeabilità e idrorepellenza, l’alta resistenza alla pressione, la resistenza a microrganismi, funghi e muffe, a oli, alcali e acidi.

m. b.