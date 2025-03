"Quarantamila euro buttati per una rotonda"

"L’onere complessivo sostenuto dal Comune di Cavriago per la riqualificazione della rotonda di San Remo è stato di circa 39mila euro. L’ennesimo spreco. È ora di chiedere conto all’amministrazione e pretendere che le risorse pubbliche vengano spese in modo responsabile, con trasparenza e nell’interesse di tutti". Il gruppo di opposizione Cavriago Lab critica le scelte della giunta Bedogni e indica quelle che a loro avviso sono le 5 "priorità dimenticate" su cui concentrare gli interventi di manutenzione straordinaria e decoro urbano: le "strade rovinate da anni, ancora più fatiscenti dopo i lavori per la posa di nuovi cavi, con buche e rattoppi provvisori che si trasformano in trappole per pedoni e ciclisti". E poi la centrale Piazza Zanti che "necessita da troppi anni di una degna riqualificazione". Quindi l’illuminazione pubblica "con pali vecchi, a volte pericolanti e fatiscenti che attendono manutenzione da anni", il verde pubblico "sempre più trascurato e bisognoso di interventi strutturali". Infine si segnala l’ex ‘Buca’ accanto alla piazza "ferita al centro del paese, attualmente posta in vendita dal proprietario senza che si ipotizzi di acquisirla al patrimonio pubblico e riqualificarla".

Secondo i consiglieri Marica Bassi e Domenico Savastano "mentre i fondi pubblici vengono destinati a interventi di dubbia utilità, le vere emergenze rimangono irrisolte. Di fronte a queste necessità, la scelta di investire decine di migliaia di euro in una rotonda appare non solo inopportuna, ma anche sintomo di una politica scollegata dalle reali esigenze dei cittadini". La minoranza aveva presentato una formale interrogazione alla sindaca Francesca Bedogni per conoscere i costi della rotatoria del San Remo: "Il costo totale lordo, complessivamente sostenuto dal Comune e dall’Azienda Speciale CavriagoServizi, dalla fase di progettazione a quella di pubblicizzazione ed inaugurazione a fine lavori, ammonta a 54.894 euro. L’importo della sponsorizzazione di Conad è stato di 15.860 euro. E tutto questo per cosa? Per un’opera dedicata alle associazioni di volontariato, molto attive sul territorio, ma che, a detta di molti cittadini, è discutibile".

Francesca Chilloni