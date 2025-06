Quarant’anni dell’istituto Russell. La grande festa in piazza Mazzini

Ha pacificamente invaso piazza Mazzini a Guastalla – con spettacoli e stand della ristorazione – la festa di fine anno scolastico dell’istituto Russell, nell’ambito del ricco programma di eventi per i quarant’anni dell’autonomia della scuola superiore di via Sacco e Vanzetti, che in precedenza era stata una succursale dell’Einaudi di Correggio. Forte l’impegno degli ex studenti, che tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, si erano mobilitati per avere una sede autonoma a tutti gli effetti. Condizione finalmente ottenuta nel 1985.

Ora, a quarant’anni di distanza, si sono svolte diverse iniziative pubbliche, su varie tematiche, che hanno avuto il loro clou proprio in piazza Mazzini, con una festa che ha previsto il concerto della Russell Crowe Band, formazione musicale degli studenti, alcune poesie, con un particolare saluto al gruppo di studenti arrivati dagli Stati Uniti, ospiti in questo periodo dei coetanei reggiani. In piazza anche stand della ristorazione, tra cui quello curato dai volontari della Croce Rossa locale, che hanno proposto un menù variegato, servito anche ai tavoli su parte di piazza Mazzini. Alla fine soddisfatti gli organizzatori, tra i quali dirigenti e insegnanti del Russell, con la festa conclusa da balli scatenati sui ritmi di un dj set.

Antonio Lecci