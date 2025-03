Quarant’anni di ’Mimosa Cross‘

È una delle corse più amate dai reggiani e sicuramente la più amata dalle reggiane, sempre numerose e di tutte le età: è la corsa podistica Mimosa Cross, nata l’8 marzo 1986, che domani festeggia il 40° compleanno. Per l’occasione è stata prodotta una pubblicazione che ne ripercorre la storia: in parte è stata consegnata a tutti gli albinetani nella cassetta postale e in parte verrà distribuita in piazza. Inoltre, durante la competizione, così come sarà per le prossime corse "Un gir per Bursan" e la "Crono dell’Anello", saranno presenti le telecamere dell’emittente Sky che realizzeranno un video di promozione dell’attività e delle colline di Albinea, poi in onda su Sky Icarus.

La corsa si divide nella competitiva di 22,9 Km e nelle due camminate non competitive di 12,1 e 5,2 km. Il ritrovo degli atleti è dalle 7,30 in piazza Cavicchioni, la partenza unica alle 9,15. I ristori collocati sul tracciato saranno tre, cui si aggiunge quello all’arrivo. Il tempo massimo di percorrenza, per essere inseriti nella classifica finale, sarà di 3 ore. Disponibile anche il servizio docce. La quota massima di partecipanti è fissata a 300 per la gara competitiva. Il pettorale si potrà ritirare anche il giorno stesso della manifestazione se le iscrizioni on-line non avranno raggiunto la quota massima. Al termine della gara saranno premiati i primi 8 classificati assoluti uomini e donne. Saranno premiati anche i gruppi più numerosi. Per quanto riguarda le due camminate non competitive le iscrizioni si raccolgono anche domani, al costo di 2,5 euro. Dalle 10 verrà distribuita gratuitamente la mimosa a tutte le donne iscritte. Tutti gli atleti presenti nelle classifiche competitive delle due gare organizzate dalla Polisportiva Borzanese (Mimosa Cross e Un Gir per Bursan del 27 aprile 2025) saranno inseriti in una speciale classifica, composta dalla somma dei tempi, che distribuirà premi speciali.

c.l.