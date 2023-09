Quartiere ancora al buio: "Fine lavori entro giovedì"

Lo scorso weekend a Scandiano è stato distrutto il quadro elettrico che serve la zona del centro commerciale Futura (foto in basso). Un problema subito segnalato nella giornata di domenica dal Comune che, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha informato i cittadini. Sulla pagina social non sono emerse situazioni di difficoltà e criticità da parte dei privati cittadini, d’altra parte tutta l’illuminazione pubblica - a ieri pomeriggio - risultava ancora fuori gioco. È stato appurato che un incidente nella notte di sabato ha causato la rottura del quadro elettrico nella zona del centro commerciale Futura di Scandiano. Un’area frequentata ogni giorno da molte persone.

Il Comune ha poi spiegato che un’ampia zona (da via De Gasperi a via Secchi fino a parte di via della Repubblica) rimarrà quindi "al buio nelle prossime ore. I tecnici sono già al lavoro e nei prossimi giorni contiamo di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto".

La situazione di emergenza è stata dunque prontamente seguita con attenzione dal personale del Comune e sono state predisposte le urgenti opere. Sono stati ovviamente programmati gli interventi del caso con l’obiettivo principale di risolvere rapidamente la problematica avvenuta lo scorso fine settimana. I disagi hanno riguardato l’illuminazione pubblica. Non sono infatti emerse difficoltà all’interno degli edifici. "All’interno della struttura l’illuminazione è in funzione regolarmente", ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri al nostro giornale un’attività che opera nel centro commerciale scandianese. Intanto sono iniziati i lavori.

Si tratta di un’operazione per realizzare principalmente il ripristino elettrico nella zona interessata dalla distruzione del quadro elettrico nei giorni scorsi che ha ovviamente provocato delle inevitabili conseguenze. Il Comune nella giornata di ieri ha comunque annunciato che i lavori di ripristino saranno terminati nella giornata di domani. Sono state eseguite le verifiche dopo l’incidente che ha purtroppo distrutto il quadro elettrico. "Siamo intervenuti subito ed entro giovedì (domani, ndr) l’illuminazione pubblica verrà ripristinata", sottolineano dall’amministrazione scandianese, guidata dal sindaco Matteo Nasciuti (foto in alto). Il Comune ieri ha inoltre confermato che il guasto ha riguardato soltanto l’illuminazione pubblica e le zone coinvolte sono pertanto temporaneamente al buio.

Matteo Barca