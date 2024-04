"Quartiere Cd4, abitazioni abusive: ora chiediamo sia fatta chiarezza"

È stato il gruppo ’Progetto San Martino’ a evidenziare le presunte carenze tecniche e autorizzative legate alla realizzazione negli anni scorsi del quartiere Cd4 di San Martino in Rio, di cui si è discusso nell’ultimo consiglio comunale del paese. Progetto San Martino già da mesi chiedeva spiegazioni sulla vicenda, puntando a fare chiarezza sugli atti successivi la variante del 2010 che aveva introdotto la possibilità di realizzare superfici superiori ai 900 mq per il nuovo comparto Cd4. Nel frattempo sono emerse ulteriori situazioni: la "molteplicità" di piani particolareggiati mai conclusi, "carenza" di autorizzazioni paesaggistiche senza precisare quali e quante, nessun accenno alla superficie utile realmente autorizzata e realizzata.

Sulla vicenda, in seguito alla discussione in consiglio comunale, sono intervenuti anche i componenti del gruppo "Alleanza civica", contestando le "carenze" evidenziate nel dibattito e chiedendo ulteriori spiegazioni su come far fronte alla situazione. "Risulta che le abitazioni siano abusive – dicono i consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – perché il Comune, senza attendere e ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ha comunque rilasciato il permesso di costruire". E la lista ’Progetto San Martino’ chiede ulteriori dettagli sulla situazione del comparto Cd4 e di altri piani particolareggiati del paese.