"Quartiere Cd4, quelle villette sono abusive"

Nuova polemica di natura urbanistica ed edilizia in consiglio comunale a San Martino in Rio. Nell’ultima seduta consiliare, in rocca, si è parlato delle villette del quartiere Cd4, realizzato vicino al cavo Tresinaro, in paese, in cui risulta che diverse abitazioni sarebbero "abusive", in quanto prive di tutte le necessarie autorizzazioni. Il problema è stato sollevato dai consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni: "Abitazioni del comparto Cd4 sono abusive: questa la sintesi delle risposte dell’assessore Bizzarri. Abusive – dicono – perché mancanti di una autorizzazione obbligatoria da ottenere prima di poter costruire. Peccato che tale autorizzazione l’amministrazione comunale non l’abbia richiesta e che, di conseguenza, ’il titolo abilitativo sia inefficace’. Cioè le abitazioni sono abusive perché il Comune, senza attendere e ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ha comunque rilasciato il permesso di costruire". E aggiungono: "Vista la situazione, abbiamo sottolineato come l’attuale assessore competente, che abita proprio in zona Cd4, per evidente conflitto di interessi, sarebbe opportuno lasciasse le deleghe, perché come è ovvio per tutti non si può essere arbitro e giocatore. Lui, comprensibilmente, non ci ha risposto. Ma incomprensibilmente né il sindaco né il capogruppo della sua maggioranza ci hanno smentiti. Non si sa più cosa dire, non si sa più cosa pensare, non si sa più da che parte girarsi. Questa amministrazione, anche per le drammatiche mancanze di quella che l’ha preceduta, non sa più come fare a gestire il nostro paese".

Antonio Lecci