Quartiere Stranieri: "Sono già disponibili ulteriori pagamenti"

"Disponibili ulteriori pagamenti in favore dei lavoratori": la comunicazione è arrivata ieri da Maurizio Ientile, presidente Accademia di Quartiere aps e gestore della Casa di Quartiere Sergio Stranieri, divenuto oggetto di una protesta dei lavoratori di cui si è fatto portavoce il sindacato Adl Cobas. La causa? Salari arretrati o non pagati e tentativi di licenziamento che il sindacato considera illegittimi.

"Con riferimento alla situazione economica venutasi a creare relativa al mancato pagamento di emolumenti a lavoratori non più in servizio, riconosco pienamente il diritto dei lavoratori a ricevere il pagamento di quanto legittimamente dovuto – prosegue Ientile –. Fino a questo momento i ritardi accumulati nel ricevimento di alcuni contributi pubblici non hanno permesso il saldo dell’intera somma parte della quale è stata già corrisposta".

"Sono il primo a essere rammaricato di tale situazione che sarà sanata non appena incassato quanto spettante all’associazione – chiosa –. Respingo al contrario fermamente ogni altra accusa relativa a zone grigie di utilizzo di lavoratori. La situazione economica ci ha visti costretti a ridurre i lavoratori subordinati malgrado tutti i tentativi svolti per mantenere le posizioni lavorative ampiamente documentabili".