"Quartiere vivace, si cresce assieme"

"Sono nata, cresciuta e vivo a Santa Croce esterna – dice Cinzia Ferioli, vice-presidente del Circolo Pigal, invitata permanente –, un quartiere vivace, con la predisposizione a crescere insieme, come dimostrano due circoli storici, Pistelli e Galileo, che unendosi hanno dato vita al Pigal. Inoltre, esistono tanti luoghi di culto di religioni diverse. Infine la collaborazione tra il Circolo Pigal e il Comitato Ascoltare Santa Croce ha permesso di ripristinare la festa di ’100 Strade per Giocare’ che organizzava Legambiente con la Circoscrizione 7 nel secolo scorso, dando vita negli ultimi anni a ’100 Strade per Unire’. Questa festa vede la partecipazione di circa 60 tra scuole ed associazioni presenti in questo territorio".