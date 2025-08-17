Quasi 200 persone al ’Ferragosto a Olmo’. La festa per celebrare l’Assunzione di Maria

Si chiude con un successo l’edizione 2025 del Ferragosto a Olmo, la festa cittadina organizzata in occasione dell’Assunzione di Maria al Cielo, il 15 agosto. La serata è stata organizzata dall’ex sindaco di Gattatico Luca Ronzoni, attualmente capogruppo di minoranza del paese.

Liturgia, processione con la madonnina, la banda poi cena da 170 coperti. A Ferragosto le celebrazioni liturgiche si sono tenute solo a Olmo e nella mattinata ha funzionato anche il servizio bar. Oltre alla vendita di torte, rosari e altri oggetti sacri. Tutto il ricavato è andato a favore della parrocchia. La giornata è iniziata con le messe delle 7.30, 9, 10.30 e 18.30. Alle 19.15 la processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla banda di Villa Sesso. Chiusura alle 20.30 con la cena in amicizia: cappelletti in brodo, gnocco fritto, salumi misti, prosciutto e melone, porchetta, dolci, caffè, ammazzacaffè.

"Una tradizione consolidata e una devozione ’sentita’ che lega tante persone a questa festa mariana. Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che con il loro impegno hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, in particolare alle donne che hanno lavorato in cucina ed ai ragazzi del unità pastorale che hanno garantito il servizio ai tavoli", scrive l’organizzazione.