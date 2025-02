Quasi al termine i lavori di riqualificazione dell’asilo nido

Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione dell’asilo nido comunale "Bolle di sapone" a Fabbrico. La struttura, nonostante l’attività di cantiere, non ha mai smesso di funzionare, pur se con accorgimenti che hanno influito sul cronoprogramma dell’impresa per non intralciare il funzionamento della scuola. Il progetto è stato finanziato da risorse del Pnrr per riqualificare il polo scolastico 0-6 anni di via Trento. Il Comune ha ripristinato gli spazi della scuola interessati da infiltrazioni d’acqua, aggiungendo anche un intervento strutturale per efficientamento e riqualificazione energetica della parte esistente dell’edificio.

Lo scorso dicembre la giunta ha inserito nel bilancio di previsione 2025-2027 anche opere di riqualificazione della scuola d’infanzia per rispondere alle problematiche di infiltrazioni e di umidità, che si sono aggravate in autunno. Con il nuovo intervento si avrà un polo scolastico rinnovato e riqualificato, con un minor impatto energetico rispetto ad ora. "Ripensare alla struttura di via Trento – spiega l’assessore comunale Cristina Negri – ci consentirà di accogliere più bambini al nido e usufruire di ulteriori spazi alla scuola d’infanzia". Finora i finanziamenti sono arrivati per i lavori al nido e per la progettazione esecutiva della scuola d’infanzia, sperando che presto possano aggiungersi i fondi per avviare l’ulteriore cantiere.