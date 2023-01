Quasi diecimila famiglie aiutate dai sussidi previsti dall’Inps

Sono più di 9.500 i nuclei familiari reggiani che a causa delle loro difficoltà economiche hanno ricevuto un sussidio dall’Inps nel 2021, per un totale di oltre 20.000 persone coinvolte. A loro si devono poi aggiungere i lavoratori in cassa integrazione, il cui orario totale era aumentato nel 2020 del 3690% e non è ancora tornato ai livelli pre-covid.

I dati del rendiconto sociale Inps per la provincia di Reggio nel 2021 mostrano un quadro in ripresa, ma non sano.

Sono aumentati del 10% rispetto al 2020 i nuclei percettori del reddito di cittadinanza (6.118) mentre il fatto che le persone coinvolte siano cresciute di circa 200 unità (13.894) fa pensare che lo abbiano ricevuto famiglie meno numerose.

La pensione di cittadinanza, misura corrispondente per gli anziani, ha avuto un incremento più equilibrato: 579 case e 655 soggetti nel 2020 sono diventate 628 (+8,5%) e 707 (+8%). L’importo medio mensile del reddito di cittadinanza è di 492,77 euro, quello della pensione è più basso (268,01).

Tra gli ammortizzatori sociali non si può dimenticare il reddito di emergenza, una misura di sostegno per i nuclei familiari in condizioni di difficoltà dopo l’emergenza covid. L’importo medio è stato di 514,63 (una dozzina di euro in più dell’anno precedente) e a Reggio nel 2021 lo hanno percepito 2.823 nuclei familiari, aiutando in tutto 5.893 persone coinvolte. Nel 2020 erano state 5.477 (2.785 famiglie).

Da non dimenticare l’assegno sociale, erogato a soggetti in difficoltà economica che abbiano compiuto almeno 67 anni. Il suo importo medio è stato di 446,70 euro.

La cassa integrazione nel 2021 si è ridotta del 60% rispetto all’anno della pandemia e il decremento riguarda tutti i rami di attività. Non si è però tornati ai livelli del 2019, quando le ore totali autorizzate erano state 812 (due anni fa sono state 9.826). Nemmeno il 2022 sembra avercela fatta: fino ad ottobre era stato autorizzato più del doppio delle ore del periodo corrispondente 4 anni fa.