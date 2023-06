Quasi duemila giovani reggiani alla Gmg in programma a Lisbona

di Lara Maria Ferrari

Inizia il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dalla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, evento al quale parteciperanno 1950 iscritti totali per quanto riguarda la Diocesi di Reggio e Guastalla, 30 sacerdoti e 40 gruppi di unità pastorali e movimenti. Un evento grandioso. Le ultime celebrazioni risalgono a 2019 e 2016, con i 1300 partecipanti reggiani alla giornata di Cracovia. Prima cosa a balzare agli occhi è lo stacco numerico considerevole nelle presenze, come sottolineato ieri da monsignor Alberto Nicelli, vicario generale della Diocesi, e don Carlo Pagliari, responsabile della Pastorale giovanile, che si somma all’impegno nella macchina organizzativa, con in prima linea proprio i ragazzi.

"Un coinvolgimento straordinario, che testimonia un’attenzione ai giovani da parte della nostra diocesi molto viva ed elemento prioritario nelle nostre attività – afferma Nicelli – Vogliamo che tutta la nostra chiesa converga su questo momento". Don Pagliari rimarca un dato interessante: "Il grosso di questi 1950 iscritti ha fra i 18 e i 22 anni, il che è un’ottima notizia, poiché la Gmg è un evento di accompagnamento in un percorso di fede e intercettare i giovani in quella fascia d’età non è facile né scontato. Sono 118 i volontari che prestano servizio nella parte logistica, estremamente complessa, di tutti i pacchetti. Una gestione in assoluta responsabilità e autonomia da parte dei ragazzi". A fine luglio sono in programma momenti molto emozionanti, come la possibilità di poter cantare all’interno della Sagrada Familia di Barcellona, aperta per la celebrazione eucaristica con vescovo Giacomo. A cui seguirà il viaggio verso Toledo, una serata di festa e musica, con spettacolo di Daniele Castellari su don Chisciotte, visto la presenza della carovana dei giovani nella Mancia. Sarammo un centinaio i giovani che canteranno e una decina i musicisti. Anello di congiunzione, l’evento preparatorio alla Gmg, domenica 11 giugno al campo Tocci, chiamato ‘wake up’, al quale prenderanno parte Vescovo Giacomo e monsignor Paolo Bizzeti, vescovo di Anatolia – Turchia. Nel contesto della presentazione della GMG, è stato svelato anche l’imminente Festincontro, nei weekend del 10-11 giugno e 16-18 giugno, sempre al parco Cervi.