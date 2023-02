Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione di Casa Corghi, in piazza Tassoni a San Martino in Rio, di proprietà di Acer Reggio e vincolato dalla Sovrintendenza per il suo pregio storico e architettonico. La riqualificazione ha comportato un investimento complessivo di 871 mila euro finanziati con i fondi regionali per i danni del terremoto del 2012. Nell’edificio, che raggiungerà la classe energetica A3, sono stati ricavati due alloggi di 93 metri quadrati ciascuno, che saranno destinati a giovani coppie tramite bando per l’accesso alla locazione a canone calmierato.

Al piano terra figura uno spazio di circa 83 metri quadrati, con ampio affaccio su piazza Tassoni, che sarà destinato a locale commerciale. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo con il sindaco Paolo Fuccio, il vice Luisa Ferrari e l’arch. Ercole Finocchietti di Acer (foto).