Quasi pronto il giardino. Sarà lo spazio creativo di chi soffre d’Alzheimer

Aree verdi appositamente progettate per il benessere delle persone che ne usufruiranno: in forma passiva (semplicemente stando all’area aperta e vivendo l’area verde), ma anche in maniera attiva, con il coinvolgimento degli ospiti della struttura, dei loro famigliari e degli operatori con varie attività laboratoriali come la fisioterapia all’aperto o il giardinaggio delle aree cortilive.

Stanno per essere portati a termine i lavori di rifacimento di una delle prime aree verdi in Italia con finalità terapeutiche per i malati di Alzheimer. Si tratta del giardino che si sta realizzando all’interno della casa protetta don Borghi e dell’Azienda Speciale i Millefiori, in via Costituzione a Novellara. Sono iniziati nella seconda metà di maggio dello scorso anno e si concluderanno nelle prossime settimane, con un costo totale di 150 mila euro completamente a carico del Comune.