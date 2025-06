Quasi terminata la ’rigenerazione’ dell’ex deposito militare

Ex deposito militare di via Diaz 18: la prima fase di rigenerazione urbana è ormai in fase di completamento. Il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore ai lavori pubblici Enrico Baschieri hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere. Avviati a febbraio, i lavori hanno interessato il capannone nord: una superficie di 2.000 mq di cui 900 coperti e 450 destinati a uffici su soppalco. Tra gli interventi già concretizzati figurano la posa di un nuovo piano soppalco con struttura a secco completamente autonoma, rifacimento del solaio controterra e del manto di copertura. Grazie a queste opere, l’edificio recupera la propria sicurezza in attesa della seconda fase di allestimento interno. L’investimento per la prima fase è di 3 milioni di euro di cui 2 milioni e 380mila provenienti dal Pnrr e 620mila a carico di Comune e Unione Tresinaro-Secchia. "Siamo soddisfatti del ritmo e della qualità dei lavori – dice Nasciuti –. Il nostro obiettivo è consegnare alla città, già da gennaio, uno spazio rinnovato e ricco di servizi. Personalmente, ora che l’ho visto coi miei occhi, credo che questo spazio diventerà uno dei più attraenti e moderni del territorio". All’interno del complesso troverà posto la sede dell’Unione, organismo che per conto dei Comuni associati gestisce i servizi sociali e la polizia municipale, con sale riunioni dedicate alle attività intercomunali.

m. b.