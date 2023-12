"Quasi tutte le risorse sono sui lavori pubblici. Nulla di fatto per giovani, commercio e cultura"

Bilancio insufficiente al Comune di Carpineti secondo il gruppo di minoranza ‘Carpineti Civica’ che accusa il sindaco Tiziano Borghi di disporre di risorse solo per lavori pubblici già previsti nel 2023. "Nessuna agevolazione per il commercio, nulla per agricoltura e giovani, ordinaria amministrazione per la cultura", si legge nella nota. "Tutti mi chiedono di tappare le buche, nessuno mi ha mai ha chiesto dei libri", replica il sindaco. Le critiche sono emerse in occasione del Consiglio in cui si è discusso sul bilancio di previsione 2024. "Ci auguriamo che sia l’ultimo mandato da sindaco di Borghi – afferma il capogruppo di minoranza, Patrick Fogli – che consegna al nuovo anno un’idea di amministrazione statica. La quasi totalità delle risorse disponibili è piazzata sui lavori pubblici che sono semplicemente la prosecuzione di interventi già fissati nel 2023 e non ancora cominciati. Non sono un progetto della giunta gli oltre 2 milioni di rimborsi per riparare i danni dell’alluvione di maggio". La Tari aumenta di nuovo, l’Imu del 2024 è identica a quella del 2023, con le aliquote più alte della montagna, secondo il capogruppo Fogli: "Proponiamo di ragionare di sgravi per le nuove aperture, che incentivino la nascita di punti vendita e sostengano chi ha il coraggio di farlo. L’abbiamo chiesto senza alcun risultato".