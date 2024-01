Quattordici nuove colonnine per ricaricare le auto elettriche

A Casalgrande e nelle sue frazioni saranno installate 14 colonnine per la ricarica delle auto elettrice. Il Comune di Casalgrande aveva redatto un avviso pubblico rivolto agli operatori del settore. Un procedimento concluso nel 2023. L’avviso pubblico è stato aggiudicato da due imprese e l’installazione è già in corso: inizialmente saranno collocate sette colonnine in tutto il territorio comunale. L’accordo stipulato prevede poi il loro raddoppio in base alle esigenze e richieste del loro utilizzo. "Quasi sicuramente ne saranno installate altre sette – spiega l’assessore all’ambiente Daniele Benassi –. Per Casalgrande è una notizia importante il loro posizionamento. Ogni colonnina ha due prese di ricarica. I lavori sono iniziati negli ultimi mesi del 2023 ed entro gennaio saranno attivate le prime. È stata compiuta un’operazione per la ricerca degli spazi adeguati e per la distribuzione della rete elettrica. Le colonnine, realizzate sul suolo pubblico, sono pure aperte a tutti i fornitori di energia elettrica che offrono il servizio". L’obiettivo del progetto è di incentivare la mobilità sostenibile. La concessione di suolo agli operatori è stabilita per un periodo di otto anni. "Saranno installate – sottolinea Benassi – tre colonnine di ricarica con potenza massima di 22 kW e quattro con potenza massima di 50 kW. Quindi, raddoppiando le installazioni presenti, si arriverà a sei colonnine da 22kW e otto da 50 kW". Benassi ricorda che a Casalgrande sono le prime "pubbliche che entreranno in funzione: prima era attiva solo una riservata ai mezzi comunali, nel parcheggio di fianco al municipio, per ricaricare la nostra vettura elettrica acquistata nel 2022".

Matteo Barca