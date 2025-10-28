Quattro anni ai consulenti: "Ottennero la fiducia e i risparmi di tre fratelli"

La coppia Alberto Alboresi, 51 anni, Genoveffa Colucciello, di 60, residente a Soliera, è stata condannata a 4 anni col rito ordinario per autoriciclaggio degli ingenti risparmi che appartenevano a tre anziani fratelli - di cui uno nel frattempo venuto a mancare - residenti in provincia di Modena e costituiti parte civile, vittime di una brutta storia finita anche al vaglio del processo di ‘ndrangheta ’Perseverance’.

La sentenza è stata emessa ieri dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Luigi Tirone e Francesco Panchieri. Per i coniugi i pubblici ministeri Stefano Finocchiaro e Giulia Galfano avevano chiesto 7 anni.

La complessa vicenda parte dall’accusa di una truffa ingente sui soldi dei tre anziani, valore 1 milione e 55mila euro. In settembre il tribunale reggiano l’ha dichiarata prescritta - i fatti contestati vanno dal luglio 2014 al febbraio 2018 - decisione che la Procura reggiana ha già impugnato. Secondo la ricostruzione investigativa, Alboresi e Colucciello avrebbero approfittato della fiducia dei tre anziani - di cui uno nel frattempo è deceduto - dovuta al rapporto di consulenza finanziaria instaurato con loro. La coppia avrebbe fatto credere loro che le operazioni erano finalizzate a investire i risparmi in operazioni proficue: così li avrebbero indotti a trasferire il denaro dal loro conto corrente attraverso otto diverse operazioni.

La coppia è stata invece riconosciuta ieri in primo grado responsabile di due accuse di autoriciclaggio dei soldi degli anziani. In un caso, di aver trasferito 297mila euro con bonifici sul conto della società Emmeti srl, a loro non formalmente riconducibile, fatto collocato tra il marzo e il maggio 2016 a Reggio (sede in cui fu acceso il conto da cui furono ordinati i bonifici). Nell’altro episodio si parla di 39mila euro finiti nel maggio 2016 sul conto della Errevi System srls. Nessuna decisione, invece, su una terza accusa, 280mila euro finiti alla Piemme service tra luglio e ottobre 2015: è emerso un problema nel decreto del gup che disponeva il giudizio.

Nel maggio 2024, nel processo ’Perseverance’ seguito dal pm della Dda Beatrice Ronchi, nell’ambito del quale la coppia si trova ai domiciliari, la Corte d’Appello aveva condannato Alboresi-Colucciello per una pesante accusa con l’aggravante 416 bis: 6 anni, 2 mesi e 20 giorni (in primo grado erano 8 anni) per aver affidato nel 2019 a soggetti mafiosi il compito di buttare acido in faccia a una parente che assistiva i tre anziani, fatto non compiuto perché fu sventato dalla polizia di Stato. La donna che li accudiva sarebbe stata infatti considerata un ostacolo per accaparrarsi il ricco patrimonio dei fratelli. In novembre è attesa la sentenza della Cassazione. Colucciello era la direttrice della banca dove i fratelli costituivano i risparmi. I loro soldi sarebbero finiti su conti online, formalmente intestati agli anziani, in altri due istituti di credito e in un ufficio postale. Da qui il denaro sarebbe stato talvolta prelevato o fatto transitare in società intestate ad altri tre imputati (riciclaggio).

Ieri il collegio ha condannato anche Erasmo Falanga (1958) di Reggio, a 2 anni e 9 mesi (i pm avevano chiesto 4 anni e 2 mesi); Nicola Lombardo (1979) di Oristano a 3 anni (pm: 5 anni e mezzo); Giuseppe Lorenzano (1961) di Salsomaggiore, Parma, a 2 anni e 10 mesi (pm: 4 anni e mezzo); pene più lievi di quelle richieste soprattutto per le attenuanti generiche date. Sono state accolte le richieste dei pm di confisca diretta ed equivalente per un totale tra tutti gli imputati di 745mila euro. Stesso importo, 745mila euro, è stato riconosciuto come risarcimento in separato giudizio ai fratelli costituiti parte civile tramite l’avvocato Claudio Decaroli. La coppia di Soliera è difesa dall’avvocato Luca Andrea Brezigar che annuncia "ricorso in Appello".

Nel team dei legali degli imputati anche gli avvocati Carmine Migale, Luigi Colacino e Ciro Franco.