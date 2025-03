Quattro aziende finanziano la videosorveglianza sul parcheggio

Un nuovo sistema di telecamere di sicurezza per l’ampio parcheggio della zona artigianale industriale Motta a Novellara. L’intervento è stato reso possibile grazie al coordinamento della ditta Sag Tubi e al coinvolgimento di altre tre aziende che hanno sede nella zona: Rfc Rettifica Corghi, Tecnopress e Vimi Fasteners. Le quattro imprese hanno finanziato l’installazione delle telecamere che, grazie ad un accordo con il Comune, saranno collegate direttamente alla rete di sicurezza della centrale operativa della polizia locale, con gli agenti che si occuperanno della gestione e del controllo delle immagini, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sarà a carico del Comune.

La zona industriale Motta sarà inoltre oggetto di un ulteriore intervento di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, annunciato nelle scorse settimane, su progetto presentato dal Comune in collaborazione con Unindustria di Reggio Emilia e finanziato dalla Camera di Commercio dell’Emilia, per rendere ancora maggiormente sicure e più controllate le aree industriali. "Sono molto soddisfatto della sinergia instaurata con i colleghi imprenditori, che hanno dimostrato sensibilità e attenzione nei confronti della sicurezza dei propri dipendenti", dichiara Walter Zini, presidente di Sag Tubi, tra i protagonisti di questa operazione che aumenta la tutela dei cittadini in quella zona.

a.le.