"Quattro aziende su dieci non riescono a trovare tecnici o ingegneri"

(...) L’innovazione tecnologica e le due grandi transizioni, quella digitale e quella green, stanno rivoluzionando il mercato del lavoro e, di conseguenza, anche le relative competenze richieste al mondo scolastico e universitario.

Partendo da questa premessa, è urgente sottolineare il valore del contributo della conoscenza specialistica tecnico-scientifica.

Molte delle competenze richieste dal mondo del lavoro sono e sempre più saranno appartenenti all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico.

Secondo il Sistema Informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere e dall’Anpal) in questo settore si hanno le stime più promettenti di aumento dell’occupazione nei prossimi anni.

A Reggio Emilia, provincia a forte specializzazione manifatturiera, sono soprattutto i profili con un background in ambito Stem (science, technology, engineering and mathematics, ndr) quelli che accomunano le ricerche delle imprese per sostenere le due grandi transizioni.

Purtroppo, però, circa quattro aziende su dieci non riescono a reperire le figure ricercate per mancanza di candidati.

Questo dato evidenzia il fenomeno del disallineamento tra le opportunità di lavoro generate dal sistema economico e i percorsi formativi scelti dai giovani.

Aggiungo che il boom delle richieste di profili Stem, fa emergere un’ulteriore problematica, relativa al mondo del lavoro in Italia: il divario di genere.

A causa principalmente di stereotipi sociali, si rileva una preponderanza di uomini rispetto alle donne in ambito Stem, a partire dalla scelta dei percorsi di studio, in cui le studentesse sono tuttora una minoranza.

Il risultato è che, nonostante le statistiche evidenzino performances scolastiche e accademiche migliori, le donne vengono ancora penalizzate nel mondo lavorativo, con disparità salariali e di opportunità di crescita.

Fare scelte consapevoli è oggi più che mai importante.

Per questo stiamo collaborando a diverse iniziative dedicate ai genitori e ai ragazzi che si apprestano a conseguire la licenza media, per esempio con Robo Lab (laboratori di robotica educativa), con Orienta Live Show (lezione spettacolo dedicato ai ragazzi e le ragazze di terza media per supportarli nella scelta della scuola superiore) o con il PMI Day in cui le fabbriche si aprono per ospitare le visite degli studenti.

Le persone sono la vera risorsa competitiva su cui puntare per rendere più forte il nostro Paese e le nostre imprese.

È dai giovani, dalle loro energie e dai loro talenti, che dobbiamo ripartire.

Roberta Anceschi

(presidente Unindustria Reggio Emilia)