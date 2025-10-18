Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaQuattro cantieri per avvicinare Vetto
18 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Quattro cantieri per avvicinare Vetto

Quattro cantieri per avvicinare Vetto

La Provincia investe 2,1 milioni di euro (in gran parte fondi Pnrr) per migliorare la sicurezza sulla provinciale per Ramiseto e sulla fondovalle

La Provincia investe 2,1 milioni di euro (in gran parte fondi Pnrr) per migliorare la sicurezza sulla provinciale per Ramiseto e sulla fondovalle

La Provincia investe 2,1 milioni di euro (in gran parte fondi Pnrr) per migliorare la sicurezza sulla provinciale per Ramiseto e sulla fondovalle

Per approfondire:

Continua il lavoro della Provincia per migliorare la viabilità dell’Appennino. Oltre 2,1 milioni di euro sono stati investiti per rendere più sicure le strade del comune di Vetto: quattro cantieri sulla SP 57 e sulla SP 513 R per consolidare scarpate e migliorare la viabilità. I lavori, coordinati dal Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia, rientrano nella strategia di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione strutturale della viabilità appenninica.

Due cantieri sulla SP 57 "Vetto–Ramiseto". Il primo, in corso al km 2+450, è eseguito dalla ditta Ve.I.Co.Pal srl di Parma e riguarda la realizzazione di un’opera di sostegno alla base della scarpata e il consolidamento del versante. Finanziato con fondi Pnrr-Next G-Eu per 600 mila euro, prevede la paratia di 30 pali trivellati di 10 m e muro in cemento armato. A poche centinaia di metri, al km 1+900, la ditta Zaccaria Costruzioni srl di Montese sta eseguendo il consolidamento (sempre con fondi Pnrr) per 360 mila euro: una paratia di 45 pali trivellati lunghi 7 metri e collegati al muro in cemento armato.

Due interventi sulla SP 513 R "di Val d’Enza". A circa cento metri dall’intersezione con la proviciale10 "Rossigneto Vetto – Pomello al confine Parma" viene ripristinata la scarpata di valle della 513 R e consolidata la scarpata di monte della sottostante SP 10. Lavori affidati alla ditta Zaccaria Costruzioni. L’intervento, del valore di 650.227,64 euro, è finanziato per 600 mila euro dall’Agenzia regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile con fondi approvati dal Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 e per 50.227,64 euro con risorse proprie della Provincia. Il quarto intervento, previsto per la primavera 2026, interesserà ancora la provinciale 513 R in località Cantoniera.

Finanziato con fondi Pnrr per 550mila euro, il cantiere rafforzerà la parete rocciosa. "Con quattro interventi – dichiara il presidente della Provincia Giorgio Zanni - investiamo oltre due milioni di euro per consolidare in modo strutturale la viabilità provinciale di Vetto, un’area particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto idrogeologico. È un piano che unisce risorse Pnrr e Protezione Civile, pianificazione tecnica e attenzione alle comunità".

s.b.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Protezione Civile