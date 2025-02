Quattro caseifici reggiani tra i campioni dei palii

Una serata da oscar coi casari protagonisti. Il gala del ‘Casello d’Oro’ del Parmigiano Reggiano si è svolto nell’esclusiva cornice del British Museum di Londra, nello stesso salone dov’è custodita la Stele di Rosetta che permise di decodificare i geroglifici egizi. I mastri casari e imprenditori dei caseifici per una volta hanno potuto smettere il grembiule e indossare giacca e cravatta godendosi un ricco buffet gourmet (ovviamente col re dei formaggi protagonista con le forme dei campioni dei palii) gustando anche abbinamenti particolari come gli scotch whisky scozzesi grazie alla collaborazione con The GlenAllachie Distillery e Kilchoman Distillery, con la maestria di Giorgio Bargiani, il miglior barman del mondo, che ha creato per l’occasione due cocktail speciali.

"È già un’emozione essere qui, figuriamoci addirittura essere premiati...", il pensiero più ricorrente della cinquantina tra casari, imprenditori e agricoltori arrivati dall’Emilia. Tra i reggiani gli artigiani del caseificio Il Boiardo di Pratissolo di Scandiano vincitori del palio di Viano, la latteria sociale Cavecchia di Reggiolo che ha trionfato a San Lucio di Guastalla, la latteria sociale San Giorgio di Casina (presente il sindaco Stefano Costi) che ha vinto nel palio di casa con la stagionatura 40 mesi e la società Agricola Dall’Aglio di Gattatico che ha conquistato il palio di Bibbiano. Tutti i vincitori sono saliti sul palco per essere premiati, in una serata condotta da Valentina Harris, tra le più riconosciute esperte britanniche di cucina italiana e volto noto della Bbc. Infine il clou con due menzioni speciali: miglior ‘24 mesi’ per struttura e aroma, entrambi ad Alessia Zini del caseificio di Varana di Serramazzoni.

Valutazioni in una degustazione alla cieca di una giuria internazionale d’eccezione composta da Gennaro Contaldo (uno degli chef e personaggi televisivi più amati del Regno Unito, maestro di Jamie Oliver), Maddalena Fossati Dondero (direttore de La Cucina Italiana e di Condé Nast Traveller Italia), Bronwen Percival (Oxford Companion to Cheese), Cornelia Poletto (chef e noto volto della tv tedesca), Cathy Strange (ambasciatrice della cultura alimentare di Whole Foods Market e membro della Guilde Internationale des Fromager) e Carlos Yescas (giudice ai World Cheese Awards). Grande protagonista ovviamente il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli. "La nostra missione è rendere il Parmigiano Reggiano ancora più iconico nel mondo. Siamo più di un semplice pezzo di formaggio, siamo un luogo dove andare, una comunità" ha detto orgoglioso dopo la lettura di un messaggio del vicepremier Antonio Tajani affidato all’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini.

dan. p.