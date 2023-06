Quattro Castella, furto in pizzeria per il fondo cassa

Quattro Castella (Reggio Emilia), 27 giugno 2023 – Ennesimo furto in un locale pubblico nel Reggiano. Verso le tre della scorsa notte i carabinieri di Quattro Castella sono stati chiamati da un passante in via Prampolini, in paese, dove era segnalato un furto commesso da poco all’interno di un locale adibito a pizzeria. I militari della locale caserma hanno accertato che i ladri, poco prima, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso per poi entrare nell’edificio che ospita l’attività commerciale, rubando il danaro riposto nel registratore di cassa, per un danno complessivo in fase di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.