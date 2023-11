Quattro Castella, auto in fiamme nel parcheggio del Parco

Quattro Castella (Reggio Emilia), 18 novembre 2023 – Vigili del fuoco all’opera, verso le 16 di oggi, per domare le fiamme divampate su un’autovettura nel parcheggio del parco pubblico, a Roncolo di Quattro Castella. Il rogo si è sprigionato a causa di un’avaria elettromeccanica. Quando si è iniziato a vedere il fumo, alcuni dei presenti hanno cercato di fermare il principio di incendio con dell’acqua. Ma in breve tempo le fiamme hanno avuto la meglio, con l’autovettura che è rimasta completamente distrutta dall’incendio. Sono stati i vigili del fuoco a domare le fiamme, riportando la situazione in sicurezza. Non si registrano conseguenze alle persone e neppure ad altri veicoli o strutture adiacenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti.