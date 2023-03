Quattro Castella: cercasi apprendista carpentiere

Azienda Edile Industria di Quattro Castella (RE) cerca carpentiere edile per opere murarie ed assistenza; installazione serramenti. L’inquadramento previsto è apprendista - CCNL Edilizia Industria e Cooperazione. Si richiede conoscenza dell’italiano, patente B, automunitoa, disponibilità a trasferte provinciali e regionali. Si offre apprendistato con assunzione a 01052023. La sede di lavoro è a Reggio EmiliaQuattro Castella, raggiungibile con i mezzi pubblici. 40 ore settimanali con riposo domenica. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sullo svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Qualifica ISTAT: Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti). CPI DI REGGIO NELL’EMILIA - Quattro Castella (RE)