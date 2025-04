Quattro Castella, commemorato il carabiniere Lorenzo Gennari

Quattro Castella (Reggio Emilia), 13 aprile 2025 - Si è svolta in mattinata a Quattro Castella la cerimonia in ricordo del carabiniere Lorenzo Gennari, medaglia d’oro al valore militare “alla memoria”, deceduto 80 anni fa, dimostrando coraggio durante un conflitto a fuoco avvenuto nell’aprile 1945 a Bibbiano. Presenti i familiari del decorato, il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Hiromi Narducci, il sindaco Alberto Olmi, l’Associazione carabinieri della val d’Enza. Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonino Martire, officiata da monsignor Tiziano Ghirelli, si è svolta la sfilata della fanfara della scuola marescialli e brigadieri di Firenze, con una sosta davanti al monumento ai Caduti, accanto alla sede del municipio, dove è stata deposta una corona d’alloro. Poi il corteo con autorità e cittadini ha raggiunto la caserma del paese per l’inaugurazione e la benedizione di un cippo commemorativo dedicato al carabiniere Lorenzo Gennari e a tutti i carabinieri caduti nell’adempimento del dovere. L’opera, realizzata dallo scultore reggiano Marco Manicardi, rappresenta in bronzo la “Lucerna” del carabiniere in alta uniforme, simbolo di memoria e di luce. Le celebrazioni a Quattro Castella si erano aperte già sabato sera con un concerto eseguito dalla Fanfara dell’Arma e ospitato nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Antonino, gremita di pubblico per l’occasione.