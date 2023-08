Quattro Castella (Reggio Emilia), furto con spaccata in ristorante a Montecavolo

Quattro Castella (Reggio Emilia), 20 agosto 2023 – Ennesimo furto ai danni di un locale pubblico, stavolta a Quattro Castella, nella frazione di Montecavolo, ai danni di un ristorante di via Togliatti. Sono intervenuti gli operatori di un istituto privato di vigilanza insieme ai carabinieri della locale caserma per un primo sopralluogo. E’ stato verificato che ignoti avevano usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata del ristorante, per poi entrare nel locale e puntare al fondo cassa, per un bottino di circa seicento euro. Del furto ci si è accorti ieri mattina, durante un controllo esterno del locale. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali altri ammanchi tra attrezzature o generi alimentari che erano nel freezer e nella dispensa del ristorante. Sono state avviate le indagini per risalire agli autori del furto.