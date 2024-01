Quattro Castella, grave 22enne investita da un'auto

Quattro Castella (Reggio Emilia), 19 gennaio 2024 – Grave incidente stradale, verso le 20, in via Marx a Puianello di Quattro Castella, lungo l’ex Statale del Cerreto. Una ragazza di 22 anni è stata investita da un’autovettura, ricadendo poi sull’asfalto e riportando traumi da subito apparsi piuttosto gravi. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Croce verde cittadina, l’automedica di Scandiano, raggiunti poi dal personale dell’elisoccorso di Bologna. Sul posto anche i carabinieri di Quattro Castella per i rilievi di legge. E’ rimasto fisicamente illeso il conducente dell’autovettura, un uomo di 61 anni residente a Bagnolo, che era al volante di una Tucson. La ragazza investita, dopo le prime importanti cure, è stata sottoposta alle terapie di emergenza per poi essere trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate molto gravi. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto piuttosto buio della strada.