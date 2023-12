Quattro Castella, ladri in azione alla stazione di servizio

Quattro Castella (Reggio Emilia), 7 dicembre 2023 – Furto ai danni di una stazione di servizio, la scorsa notte in via Togliatti, a Montecavolo di Quattro Castella. Verso le quattro è scattato l’allarme che ha fatto intervenire i carabinieri del paese per un primo sopralluogo, insieme a personale della vigilanza privata. I ladri hanno forzato la saracinesca per poi aprire la porta d’ingresso degli uffici, rubando il denaro del fondo cassa, per un valore di alcune centinaia di euro. Si sta verificando se vi sia pure l’ammanco di altri oggetti dal locale usato come ufficio della stazione di servizio. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei responsabili della struttura, i ladri erano riusciti ad allontanarsi. Si allunga l’elenco delle stazioni di servizio prese di mira nelle ultime settimane da ladri che agiscono di notte, puntando soprattutto al denaro del fondo cassa lasciato negli uffici. In qualche caso si è tentato pure il furto delle cassette col denaro degli impianti automatici: tentativi quasi sempre falliti per il notevole tempo necessario per l’azione di scasso delle strutture blindate e rinforzate proprio per contrastare l’azione dei ladri.