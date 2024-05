Quattro Castella, si ritorna al Medioevo

"Che cosa amo di Matilde ? Il carattere, la grinta, e in aggiunta ho la curiosità di vedere un paese che tutto l’anno si dedica alla ricostruzione di un’altra epoca e tipo di vita", rivela Enrica Guidi, che domenica 26 maggio vestirà i panni della Grancontessa nel 58° Corte Matildico di Quattro Castella. L’attrice di Cecina, nota al grande pubblico per il ruolo di Tiziana nella serie tv ‘I delitti del BarLume’, sente la responsabilità di un ruolo importante, una prova coraggiosa e teatrale per cui rivela di sentire molta emozione. "Non preoccuparti. Quando sei lì, sei Matilde", la pronta rassicurazione di Maria Antonietta Centoducati, già interprete di Matilde nel 2015 e quest’anno regista dell’episodio storico recuperato, e sconosciuto ai più, ‘La vipera e la roccia, cronache di un tradimento’. Centrale il controverso personaggio di Enrico V a cui darà il volto Alessandro Marverti, romano, Gigio nella serie tv ‘Romanzo criminale’. "E’ come venire a giocare con un vostro giuoco. Tutti vogliamo essere principi, re, da bambini giochiamo ai cavalieri. A me tocca addirittura l’Imperatore. E avere la palla/scettro è un onore enorme".

Tutto è pronto all’arena matildica, nell’area monumentale del Castello di Bianello, per accogliere il Corteo diretto da Valerio Di Benedetto, nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio: "Tante le novità – spiega Emidio Fantuzzi, presidente del Comitato - Metteremo insieme 37 compagnie storiche, accampate per due giorni ai prati del Bianello. Nel grande villaggio medievale prenderanno posto le macchine d’assedio, il museo delle torture, tanti animali fra cui la new entry asino Camillo, rapaci, pony, lupi di Saarloos e pecore. Consegneremo inoltre all’ingresso 1000 borracce per disincentivare l’uso della plastica e daremo in beneficenza una parte degli incassi. Si sta profilando un’edizione con numeri record".

Il Corteo si aprirà venerdì 24 alle 20.30 sul sagrato della chiesa di Sant’Antonino, con la ‘La notte del volgo’, cena medievale a cura del gruppo storico Villici delle Quattro Castella (prenotazione obbligatoria, 339 6512492) e continuerà sabato 25 sui prati del Bianello con mercato medievale, taverne, visite guidate e virtuali al Castello e il VII torneo del Bianello per musici e sbandieratori. Alle 20.30, ‘Alla Corte di Matilde’, evento nel quale debutterà lo spettacolo ‘La vipera e la roccia’, che avrà il suo momento clou nella giornata di domenica 26, alle 17.30. Domenica finalmente il Corteo raggiungerà l’apice con la reinfeudazione di Matilde da parte di Enrico V, il Gran passo d’armi e la sfilata delle contrade, con Matilde ed Enrico fra le vie del paese.