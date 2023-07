Reggio Emilia, minaccia di farsi esplodere in banca per rapinarla

Quattro Castella (Reggio Emilia), 26 luglio 2023 – E’ entrato nella filiale del Credito Emiliano a Quattro Castella facendo credere di avere una bomba in tasca, pronta ad esplodere. E ha intimato di consegnare il denaro in cassa. Ha ottenuto cinquemila euro poi è fuggito. Ma grazie al tempestivo allarme al 112, è stato fermato poco dopo dai carabinieri del paese e del Radiomobile di Reggio, che con la descrizione fornita dai testimoni hanno intercettato il malvivente, bloccato e dichiarato in arresto per rapina aggravata, recuperando pure la refurtiva. Fermato un uomo di 45 anni residente nel Reggiano.

E’ accaduto poco dopo le 15 di oggi. L’uomo è entrato nell’istituto di credito, in piazza Garibaldi in centro storico. Comprensibile il terrore dei dipendenti quando hanno compreso il potenziale pericolo legato alla possibile presenza di una bomba in possesso del malvivente. Quando è stato intercettato, i carabinieri – sempre temendo che potesse avere un ordigno – lo hanno fermato con l’uso del taser in dotazione. Alla fine si è scoperto che di bombe non c’era traccia. E’ stato sottoposto a una visita medica e portato in caserma per essere dichiarato in arresto. Recuperato il bottino, per circa cinquemila euro, subito restituito ai responsabili della banca.