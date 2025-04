Arrestato ventenne a Quattro Castella: in casa aveva oltre un chilo di droga

Quattro Castella (Reggio Emilia), 24 aprile 2025 – Era osservato “speciale” da qualche tempo ad opera dei carabinieri di Quattro Castella. E ieri pomeriggio, quando in seguito a un controllo ha consegnato spontaneamente una bustina con quattro grammi di hashish, è stato deciso di effettuare una perquisizione personale in caserma, scoprendo altre 5 bustine con oltre 5 grammi di hascisc l’una per un totale di 32 grammi di hascisc, nascosti negli slip.

E aveva pure 370 euro in banconote di vario taglio ritenute possibile provento dello spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e sequestro di oltre un chilo di droga tra hascisc e marjuana, un bilancino di precisione, una novantina di bustine di cellophane e due coltellini con le rispettive lame che presentavano tracce di hascisc.

Il ventenne abitante a Quattro Castella è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato, in particolare quasi un chilo di hashish e 75 grammi di marijuana.