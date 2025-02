Quattro ’dirigenti’ emiliani. Tra orologi e auto di lusso: "L’epicentro è a Reggio"

"Uno dei capi possedeva orologi di pregio, auto di grosso valore, soldi contanti: questa persona dovrebbe essere un contribuente reggiano. Quei 100 milioni di euro totali di frode allo Stato, chiariamolo, è una cifra netta". La scia dei soldi non mente mai: perciò il reato tributario va letteralmente "inseguito", come spiega Maria Concetta Di Domenica (comandante nucleo Pef delle Fiamme Gialle). L’operazione Ombromanto delinea corpo e testa di un’organizzazione a delinquere che, bisogna ammetterlo, "non lasciava mai un euro fuori posto". Ed è qui, nella nostra provincia, che risiede uno dei quattro soggetti raggiunti ieri dai sequestri svolti a tappeto in tutta Italia.

Michele Mastropietro e Whendy Maioli, residenti rispettivamente a Bibbiano e a Parma, nel 2016 erano legati sentimentalmente e non solo, anche negli affari. Assieme al modenese Roberto Marzana e al bolognese Marco Rizzi, compongono il quartetto che secondo le indagini deteneva il ruolo direttivo dell’intera organizzazione. Nell’ordinanza viene specificato come Mastropietro e Marzana risultino "addirittura gli ideatori del meccanismo fraudolento", con la continua "e fattiva cooperazione" da parte di Maioli e Rizzi, nell’attuazione "del programma criminoso, attraverso la acquisizione delle società cartiere strumentali alla creazione di crediti fittizi".

Il cerchio che si apre con i crediti fittizi e la relativa percentuale che le aziende versavano all’organizzazione, si chiude con dei prelievi di contanti che finivano dritti nelle casse della stessa, per spese personali dei singoli indagati o per remunerare i vari prestanome e collaboratori. Una lista di cifre stellari versate sui conti corrente personali, o su quelli intestati a società di cui gli indagati risultano titolari, in qualche caso anche sui conti dei genitori: tutto questo senza mai aver presentato una dichiarazione dei redditi. Altra modalità ancora, i versamenti su conti corrente stranieri. L’utilizzo di società oltrefrontiera, a cui venivano intestati i beni poi oggetto di sequestro, dalle indagini emerge come "sistematico" per alleggerire la pressione fiscale in terra italiana.

Le evidenze rilevate dall’operazione Ombromanto sono frutto anche "di una sapiente opera di intercettazioni telefoniche e ambientali, dei capi così come dei gregari dell’organizzazione" specifica il procuratore di Reggio, Calogero Gaetano Paci. "Voglio precisare – fa un inciso – che ammonta a 11.580 euro la cifra che la Procura ha speso per le intercettazioni, una cifra a dir poco esigua se paragonata agli oltre 100 milioni di euro di frode in questione".

Tra gli indagati figura anche Stefano Cocco, 46enne romano conosciuto come "l’uomo delle stelle", critico enogastronomico, editore e protagonista di una sketch comedy So Wine So Food. La sua posizione, secondo gli inquirenti, è quella di uno dei concorrenti esterni dell’associazione, un sorta di anello di congiunzione, intermediario tra i capi del gruppo e le società operative in territorio romano: si sarebbe attivato per far acquistare crediti fittizi dalle società del sodalizio a favore delle beneficiarie, per circa 18 milioni.

L’organizzazione avrebbe infatti esercitato il suo controllo su tre rami principali: uno veronese e uno milanese, ciascuno con 10 società coinvolte nell’attività fraudolenta, nonché quello romano, che invece ne conterebbe 30. Ogni ramo aveva dei ’responsabili territoriali’ in continuo contatto con l’epicentro reggiano. La nostra provincia dunque "torna al centro di un sistema economico patologico e illecito – chiosa il procuratore Paci – dove a farne le spese sono senz’altro lo Stato e la comunità nazionale, privata di importanti risorse necessarie per sostenere i servizi pubblici".

