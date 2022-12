Quattro eventi a Guastalla grazie al Convivio Musicale

Con una serata pubblica, alla sala dell’Antico portico, a palazzo ducale a Guastalla, nei giorni scorsi il Convivio Musicale Guastallese ha confermato la rassegna dedicata al mondo delle sette note, che si terrà in primavera al teatro Ruggeri.

L’associazione, presieduta da quest’anno dal maestro Giampiero Gallo (foto), ha previsto, quattro eventi musicali che si svolgeranno al teatro locale.

Si comincia il 25 marzo con il musical "The story of my life", interpretato da Fabrizio Voghera e Francesco Nardo con la direzione di Ilaria Deangelis su adattamento di Sara Moschin dall’originale in inglese "The Story of My Life", con musiche di Neil Bartram e testo di Bart Hill eseguite dal vivo.

Il 22 aprile il concerto dell’ensemble Sogno Veneziano, in abiti del Settecento, con i brani più celebri che decretarono negli anni Ottanta e Novanta il successo di Rondò veneziano, la formazione creata dal pianista e compositore Giampiero Reverberi. Il 29 aprile il concerto dell’Orchestra barocca dell’Istituto Peri-Merulo, con esibizione dei migliori giovani talenti musicali del prestigioso istituto. Il 6 maggio un Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita, con un concerto lirico inanellato a narrazioni biografiche, realizzato in collaborazione con Ars Ventuno Teatro Guastalla, con la regia di Antonella Panini. Si tratta di una serata dedicata al bel canto e alle opere liriche, nel ricordo di un grande soprano italiano che si era fatta apprezzare e conoscere in tutto il mondo.