Quattro giorni di appuntamenti alla sagra di San Genesio

Presentata dagli organizzatori la nuova edizione della sagra di San Genesio, in programma a Brescello dal 25 al 28 agosto tra street food, concerti e animazioni varie.

Si comincia venerdì 25 con il concerto degli Spingi Gonzales, tribute band reggiana che celebra i vent’anni di attività con una serie di medley di grandi successi italiani e internazionali.

Le varie iniziative si tengono in piazza Matteotti, con dove sono allestiti anche i vari stand della gastronomia.

Sabato sera tocca al concerto tributo ad Adriano Celentano, proposto dalla voce (e dalle tipiche movenze del "Molleggiato", Giuseppe Scelta, a cui si aggiunge pure la comicità di Willer Collura (foto), il reggiano vincitore nel 2019 del talent "La sai l’ultima?" di Canale 5.

Domenica alle 17 è in programma una esibizione di danza, alle 18,30 la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Nascente, seguita da un dj set musicale in piazza. Alle 19,30 un momento molto atteso in particolare dagli sportivi, con la presentazione della Reggiana Calcio.

Infine, lunedì 28 agosto alle 21 "Giochiamo a burraco" in collaborazione con Auser. Domenica vengono raccolti fondi da destinare alla popolazioni alluvionate della Romagna.