Quattro giovani amici propongono Schubert

Per la rassegna "Casa del Quartetto", questa sera alle 19 ai Chiostri di San Pietro è la volta del Quartetto Zied. Si tratta di un ensemble formato da Coline Moreau e Eugénie Lefaure (violini), Nicolas Fromonteil (viola) Elise Comte (violoncello), impegnato nell’esecuzione del Quartetto per archi n. 14 in re minore, D. 810 di Schubert.

Di recente formazione è composto soprattutto da 4 amici, tutti al secondo anno del Conservatorio Nazionale di Parigi. Coline, Eugénie e Nicolas si sono incontrati durante l’estate 2022 sotto i consigli entusiasti di Marc Danel. Da allora seguono lezioni con Louis Rodde, Michael Hentz e Patrice Fontanarosa.

Questo giovane quartetto è stato selezionato dalla Fondazione Hasdrubal per diversi concerti presso l’Istituto Francese di Tunisi.

Il nome deriva da un violinista molto stimolante che ha insegnato loro il jazz e la musica araba, ma anche l’improvvisazione.

Questa iniziativa ha ricordato loro che la musica ha molte dimensioni e il quartetto Zied è aperto a una vasta gamma di stili musicali.

Posto unico 5 euro. In caso di maltempo il concerto si tiene alla Sala degli Specchi del Teatro Valli. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco