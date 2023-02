Quattro giovani emergenti ospiti al ’Nomadincontro’

Domani e domenica torna a Novellara il "Nomadincontro", a tre anni dall’ultima edizione della festa-tributo ad Augusto Daolio, che è stato forzatamente interrotto dagli effetti dell’emergenza sanitaria Covid. Diversi gli eventi in programma al teatro tenda di Novellara, oltre che in piazza Unità d’Italia in teatro, aprendo un calendario di iniziative che celebrano i sessant’anni di attività della band musicale. Il doppio concerto del Nomadincontro precede infatti l’uscita di un nuovo album, con brani inediti, prevista per l’inizio di maggio. E poi il 3 giugno, ancora a Novellara, un mega evento con tanti ospiti per festeggiare i sei decenni di carriera di un gruppo che resta tra i più amati dal pubblico italiano e non solo. A cantare coi Nomadi, nei due concerti del Nomadincontro, ci saranno anche gruppi e giovani emergenti. Domani sera spazio ai Bassa Padana Social Club, gruppo folk composto da Roberto Bragazzi, Emanuele Reverberi, Franco Borghi, Riccardo Sgavetti e Massimo De Matteis. Una band della Bassa reggiana, nata a metà degli anni Novanta, che propone canzoni che uniscono il cantautorato italiano ai generi della tradizione irlandese, Est Europa e Mediterraneo.

Sul palco anche i Carne, gruppo nato nel 2020 dopo lo stop forzato per pandemia, che vanta collaborazioni proprio con Beppe Carletti e i Nomadi.

Domenica attesi quattro giovani emergenti ad aprire il live dei Nomadi. In scena Veronica, cantautrice romana che da poco ha realizzato l’ep "La città nell’anima", reinterpretazione del celebre brano di Franco Fasano. Con la sua voce energica, Veronica canta l’avventura della vita e invita a celebrare tutto ciò che essa può riservarci, seppur ricca di difficoltà e incertezze. E poi Silvia Lo, pure lei romana, diplomata in canto lirico al Conservatorio Santa Cecilia, per poi esordire con l’album "Ali", prodotto da Stay Record su Edizione I Nomadi. Tra gli ospiti anche Azzurra, ventenne spezzina, con dieci brani inediti all’attivo, alcuni dei quali nell’album "Point of View", con cui esprime il suo punto di vista sui temi della vita. A completare il cast c’è Freedom, cantautore e attore, protagonista di un album, "La parte pura", uscito sotto Edizione I Nomadi. Al Nomadincontro lo spettacolo di domani inizia alle 20,30, domenica alle 14 con Aurora Centurelli, gli altri ospiti e alle 16,30 i Nomadi.

Antonio Lecci