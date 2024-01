Quattro incidenti: due auto fuori strada

Una serie di incidenti stradali si è verificata nella Bassa Reggiana. L’altra sera alle 19 una donna di 46 anni, veneta d’origine con domicilio a Castelnovo Sotto, è finita fuori strada in auto, in via Ospedaletto, tra Santa Vittoria di Gualtieri e Meletole (nella foto in alto). I vigili del fuoco di Guastalla hanno liberato la donna dall’abitacolo della vettura, ribaltata su un fianco nel fossato laterale. È stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla con traumi non gravi. Rilievi dei carabinieri.

Verso le 21 altra sbandata, stavolta con un pensionato 86enne che nel fare manovra, in via Fontanese a Castelnovo Sotto, non si è accorto del fossato, finendoci dentro con l’auto. In questo caso non ha riportato traumi, uscendo illeso dalla vettura. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri (nella foto in basso).

Nella notte, verso le cinque, scontro auto-camion sulla strada provinciale tra Guastalla e Novellara, con l’auto, una Seat, ribaltata sulla carreggiata. Il conducente dell’auto, un 37enne abitante a Guastalla, è stato trasportato all’ospedale guastallese con traumi di media gravità. In mattinata auto fuori strada tra Poviglio e Brescello, senza gravi conseguenze per le persone.

a. le.