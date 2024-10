Quattro incidenti in poche ore. Traffico in tilt

Diversi incidenti ieri nella Bassa, favoriti dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. In mattinata a Mandrio di Correggio un’auto ha sbandato, finendo fuori strada, dopo il tentativo di evitare un grosso ramo caduto sulla carreggiata. La donna al volante, diretta al lavoro, non ha riportato traumi di rilievo.

È andata bene anche alle due donne coinvolte verso le 13,30 in uno scontro tra auto al ponte sulla ferrovia di via Sacco e Vanzetti a Guastalla, dove si sono scontrate due auto (foto). Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco, con la polizia stradale per i rilievi. Evidenti disagi al traffico. Poco prima i soccorsi erano intervenuti per un incidente (non grave) in via per Poviglio alle porte di Boretto. E a San Martino in Rio, nei pressi di Gazzata, una sbandata in ciclomotore ha provocato alcune contusioni a un operaio di 39 anni, abitante nel Modenese.