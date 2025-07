Quattro incidenti in una notte: giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano

Soccorsi mobilitati per incidenti accaduti ieri notte nella Bassa. A Poviglio, in via Romana, all’altezza del supermercato Conad, verso le quattro una Skoda Fabia ha sbandato, ribaltandosi fuori strada. Pare fossero cinque i giovani a bordo.

All’arrivo dei soccorsi – tre ambulanze, autoinfermieristica e automedica – sul posto erano in quattro: due ragazzi ventenni, residenti a Reggio, e due ragazze diciottenni abitanti a Bagnolo. Un altro ragazzo si sarebbe invece allontanato da solo, dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile, che si stanno occupando degli accertamenti, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre che della verifica delle condizioni del conducente della vettura. I giovani coinvolti hanno riportato ferite lievi, medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla.

Altri due incidenti, verso la mezzanotte, tra Novellara e San Rocco di Guastalla: due i feriti (non gravi) in un tamponamento fra auto all’ingresso di San Rocco, mentre altre tre persone sono state portate in ospedale dopo il ribaltamento di una vettura sulla Provinciale fra Guastalla e Novellara.

E verso le due in via Gandhi a Correggio un centauro di 45 anni, del luogo, è stato soccorso dopo una caduta in moto: per lui traumi non gravi, medicati al Santa Maria Nuova di Reggio.

In piena notte invece, poco dopo le quattro, i soccorsi sono intervenuti anche in via Manganela, a San Valentino di Castellarano, in seguito a uno scontro tra due auto. Coinvolte una Lancia Ypsilon condotta da un uomo di 57 anni, che viaggiava col figlio 19enne, residenti a Castellarano, e una Opel Corsa guidata da un ventenne modenese residente a Prignano sulla Secchia.

I tre automobilisti, rimasti feriti in modo non grave, sono stati raggiunti dalle ambulanze di zona e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo, per completare gli accertamenti. Rilievi dei carabinieri di Toano. Altri incidenti, ieri, a Carpineti e a Orologia di Quattro Castella.

Antonio Lecci