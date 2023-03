Quattro intossicati Rogo e fumi in casa, i carabinieri salvano una coppia di anziani

Uno scaldaletto lasciato collegato alla presa elettrica, il surriscaldamento e il principio di incendio al materasso a cui era appoggiato. Si sono vissuti momenti di estrema tensione, ieri notte in una abitazione di via Alessandro Volta a Reggiolo. E se non si sono verificate conseguenze ben più gravi lo si deve al tempestivo intervento e al coraggio di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla.

L’equipaggio del 112, in transito in quella zona verso le tre della notte, ha permesso di fornire un importante aiuto a una coppia di pensionati che era alla prese con il materasso in fiamme, tra il fumo denso che aveva già invaso le stanze dell’abitazione. Una coppia di pensionati, lui novantenne e la moglie di 83 anni, si sono accorti del principio di incendio che era divampato al materasso. Nel cuore della notte hanno cercato di domare le fiamme, spostando il materasso verso il balcone, nel tentativo di gettarlo nel cortile sottostante. Ma si è sprigionato un fumo denso che ha invaso le stanze e che reso molto più difficile le operazioni.

Allertati da una vicina di casa, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Guastalla, che proprio in quel momento erano in transito. Sono saliti al primo piano dell’edificio, aiutando la coppia a domare l’incendio, usando alcuni recipienti e pentole per gettare acqua sul materasso. Allo stesso tempo hanno dato l’allarme ai soccorsi, facendo intervenire l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica dell’ospedale guastallese, i vigili del fuoco di Guastalla e di Luzzara.

In breve tempo l’edificio è stato messo in sicurezza. I due pensionati, rimasti intossicati dal fumo, sono stati portati al pronto soccorso guastallese per gli accertamenti clinici, per poi essere trattenuti in ospedale, ma solo precauzionalmente. Sono stati visitati anche i carabinieri: le loro condizioni sono buone, tanto da essere dimessi subito dopo l’accertamento. L’abitazione è rimasta intaccata dagli effetti del fumo, che ha annerito diverse pareti e la parte esterna del muro, su una finestra e sul balcone.

Antonio Lecci